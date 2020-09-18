Число пострадавших при падении деревьев в Подмосковье выросло до пяти

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Подмосковье из-за погодных условий 17 сентября при падении деревьев и других конструкций пострадали пять человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

«В результате падения различных конструкций и деревьев пострадали пять человек в трех городских округах (Солнечногорск, Жуковский, Лыткарино)», — говорится в сообщении.

Помимо этого, МЧС отчиталось о 112 поваленных ветром деревьях в 13 городских округах и о 23 поврежденных автомобилях в восьми городских округах. Кроме того, из-за непогоды без электричества остались 1230 домов в 65 населенных пунктах в восьми округах. Для ликвидации последствий непогоды МЧС развернуло оперативный штаб.

Накануне в ГУ МЧС сообщали, что из-за падения деревьев в Московской области пострадали три человека. Их доставили в больницы для осмотра.