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В Подмосковье при падении деревьев из-за ветра пострадали три человека

Фото:tu_klimovsk / VK
Фото: tu_klimovsk / VK

В Московской области при падении деревьев из-за сильного ветра пострадали три человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пострадавшие в центральные районные больницы для осмотра, уточнили в ведомстве.

По словам представителя МЧС, в Подмосковье к 18 часам сильный ветер повалил 19 деревьев в десяти городских округах.

Также из-за непогоды было повреждено 7 легковых автомобилей и одна автобусная остановка.

Метеорологи допустили заморозки к концу недели в Москве и Подмосковье
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее метеорологи сообщили, что к концу недели в Москве и области ожидаются заморозки: ветер стихнет, и в некоторых местах температура воздуха опустится до нуля или слабоотрицательных значений.

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