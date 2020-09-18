Трамп пожаловался на отсутствие друзей после избрания на пост президента

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп выступил на митинге в Висконсине, сообщает издание Independent. В ходе своей речи он заявил, что потерял всех друзей из-за избрания на пост президента США.

«Я потерял всех своих друзей из-за этого положения, — сказал он. — Раньше они были свободными».

По словам Трампа, раньше он мог встретиться и поужинать с друзьями, однако после назначения они стали обращаться к нему официально, как к «господину президенту». Глава государства заявил, что теперь друзей ему заменяют члены конгресса.