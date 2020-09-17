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Медведев исключил выдачу Польше диспетчеров по делу о крушении Ту-154

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что выдача Польше россиян из-за «спекуляций» по делу о крушении в 2010 году самолета президента Леха Качиньского невозможна. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны. Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели — в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии», — написал Медведев.

Он добавил, что для него возмутительна подобная активность Польши, а причина катастрофы была установлена. По его словам, в России глубоко сочувствовали трагедии страны. Медведев считает, что россияне ощущали эмоции поляков, в том числе и настроения на похоронах президента Польши, которые посетил сам заместитель председателя Совбеза.

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Общество
Обломки польского правительственного самолета Ту-154

Ранее пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что следственная группа ведомства обратилась в суд Варшавы с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска, когда в результате авиакатастрофы в 2010 году погибли президент Лех Качиньский и находившиеся на борту его самолета депутаты, а также военное руководство.

Самолет разбился 10 апреля 2010 года, жертвами крушения стали восемь членов экипажа и 88 пассажиров. Через год в Польше установили, что лайнер опустился слишком низко и на большой скорости врезался в дерево из-за плохой видимости. В 2015 году началось новое расследование, в рамках которого польская комиссия спустя два года сообщила, что перед падением на борту произошел взрыв. Российская сторона заявляла, что следов взрывчатки обнаружено не было, в Варшаве же сообщали, что нашли их на крыле и теле одной из жертв.

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