Медведев исключил выдачу Польше диспетчеров по делу о крушении Ту-154

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что выдача Польше россиян из-за «спекуляций» по делу о крушении в 2010 году самолета президента Леха Качиньского невозможна. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Понятно, что никакой арест или выдача российских граждан невозможны. Польским властям следует прекратить набившие оскомину спекуляции на тему катастрофы. Тем более что они преследуют очевидно аморальные цели — в очередной раз консолидировать свой электорат на почве пещерной русофобии», — написал Медведев.

Он добавил, что для него возмутительна подобная активность Польши, а причина катастрофы была установлена. По его словам, в России глубоко сочувствовали трагедии страны. Медведев считает, что россияне ощущали эмоции поляков, в том числе и настроения на похоронах президента Польши, которые посетил сам заместитель председателя Совбеза.

Ранее пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что следственная группа ведомства обратилась в суд Варшавы с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, которые работали в аэропорту Смоленска, когда в результате авиакатастрофы в 2010 году погибли президент Лех Качиньский и находившиеся на борту его самолета депутаты, а также военное руководство.