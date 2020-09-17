Общество , 17 сен, 19:17
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Директора «Открытой России» задержали после выхода из спецприемника
В Москве сразу после выхода из спецприемника задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Об этом РБК сообщила координатор организации Татьяна Усманова.
«Он в ОВД Мещанское», — сказала она.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не смогли предоставить оперативный комментарий.
3 сентября, участники кампании «Нет!» против поправок к Конституции, одним из лидеров которой выступает Пивоваров, подали в Верховный суд коллективный иск с требованием отменить итоги голосования по поправкам. В тот же день Андрея Пивоварова задержали на улице в центре Москвы. На следующий день Тверской суд отправил его под арест на 14 суток за нарушение порядка проведения митинга.