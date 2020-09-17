В гимназии при МГУ опровергли сообщения об обучении у них сына Лукашенко

В гимназии при Московском государственном университете опровергли информацию, о том, что в их учебное заведение подал документы для обучения сын президента Белоруссии Николай Лукашенко.

«Это не правда», — заявили в учреждении.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на главного научного сотрудника Национальной академии наук Белоруссии Александра Войтовича сообщала, что сын Лукашенко переводится из лицея при БГУ в гимназию при МГУ.

«Говорят, что у Коли хорошие результаты по химии, биологии. На районной олимпиаде он призер», — отмечал Войтович.

Бывший сотрудник КГБ, его имя не называется, рассказал газете, что на первое время сына главы республики поселили в белорусском посольстве в Москве, а обучение он будет проходить под вымышленной фамилией.