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В гимназии при МГУ опровергли сообщения об обучении у них сына Лукашенко

В гимназии при Московском государственном университете опровергли информацию, о том, что в их учебное заведение подал документы для обучения сын президента Белоруссии Николай Лукашенко.

«Это не правда», — заявили в учреждении.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на главного научного сотрудника Национальной академии наук Белоруссии Александра Войтовича сообщала, что сын Лукашенко переводится из лицея при БГУ в гимназию при МГУ.

«Говорят, что у Коли хорошие результаты по химии, биологии. На районной олимпиаде он призер», — отмечал Войтович.

Бывший сотрудник КГБ, его имя не называется, рассказал газете, что на первое время сына главы республики поселили в белорусском посольстве в Москве, а обучение он будет проходить под вымышленной фамилией.

«Коля будет учиться под вымышленной фамилией. И по крайней мере первое время — дистанционно. Пока он не будет ходить в учебное заведение», — заявляет источник.

Внучки Лукашенко забрали документы из лицея БГУ
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Дарья и Анастасия Лукашенко<br/>

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О том, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ стало известно в конце августа. В мае текущего года 15-летний сын Лукашенко окончил девятый класс и сдал вступительные экзамены, по результатам которых поступил на биологический профиль лицея.

Накануне портал Tut.by сообщил, что вслед за сыном Лукашенко из лицея БГУ забрали документы внучки Лукашенко Анастасия и Дарья.

У Александра Лукашенко трое сыновей от первого брака:
Виктор (1975 года рождения), помощник президента по национальной безопасности, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Белоруссии, Дмитрий (1980 года рождения) и Николай (2004 года рождения). А также семь внуков, четверо — дети Виктора, а трое — Дмитрия.

Александр Лукашенко новости МГУ
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