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Внучки Лукашенко забрали документы из лицея БГУ

Дарья и Анастасия Лукашенко &nbsp;
Дарья и Анастасия Лукашенко   (Фото: Ольга Шукайло / tut.by)

Внучки президента Белоруссии Александра Лукашенко забрали документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ). Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на источники. Эту же информацию порталу подтвердила одна из внучек.

По данным портала, речь идет об Анастасии и Дарье — дочерях среднего сына президента Дмитрия Лукашенко, занимающего пост председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб».

Обе девушки поступили в лицей одновременно с младшим сыном Лукашенко Николаем. В текущем году конкурс для поступления в лицей БГУ составлял девять человек на место.

Отмечается, что внучки белорусского президента около недели после начала учебного года посещали занятия на гуманитарном факультете. О причинах их решения забрать документы не сообщается.

Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ в конце августа. В мае текущего года 15-летний сын Лукашенко окончил девятый класс и сдал вступительные экзамены, по результатам которых поступил на биологический профиль лицея.

У Александра Лукашенко трое сыновей от первого брака:
Виктор (1975 года рождения), помощник президента по национальной безопасности, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Белоруссии, Дмитрий (1980 года рождения) и Николай (2004 года рождения).

У президента семь внуков, четверо — дети Виктора, а трое — Дмитрия.

Александр Лукашенко лицей
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