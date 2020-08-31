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Сын Лукашенко забрал документы из лицея БГУ

Николай Лукашенко
Николай Лукашенко (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ). Об этом сообщил портал Tut.by со ссылкой на источники. Сотрудники учебного заведения подтвердили данную информацию «Еврорадио» на условиях анонимности.

По данным Tut.by, в мае этого года 15-летний Николай Лукашенко окончил девятый класс школы в Острошицком Городке Минского района и сдавал вступительные экзамены, по результатам которых поступил на биологический профиль лицея БГУ.

Тем не менее источники Tut.by отметили, что на общем собрании для поступивших его не было. Позднее выяснилось, что он забрал документы.

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Фото: Белорусский государственный университет / Vk

Директор лицея БГУ Игорь Варакса отказался комментировать «Еврорадио» уход Лукашенко.

«Мы не комментировали, когда пошла информация, что Николай Лукашенко якобы собирается у нас учиться. Соответственно, и сейчас нет смысла в комментировании», — отметил он.

Ранее, 24 августа, в Сети появилось видео, на котором Александр Лукашенко и его сын с оружием в руках прилетают на вертолете во Дворец независимости в Минске на фоне многотысячных протестов. Глава государства и его сын держали в руках автоматы, похожие на АК, также на них были надеты разгрузки для боеприпасов. Николай Лукашенко также был в армейском шлеме. Представитель объединенного штаба Светланы Тихановской и член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что факт передачи оружия несовершеннолетнему необходимо проверить.

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В Белоруссии четвертую неделю продолжаются митинги против результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Участники акций требуют его отставки и проведения новых выборов.

Теги: Николай Лукашенко, лицей, Александр Лукашенко
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