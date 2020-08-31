Сын Лукашенко забрал документы из лицея БГУ

Николай Лукашенко (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ). Об этом сообщил портал Tut.by со ссылкой на источники. Сотрудники учебного заведения подтвердили данную информацию «Еврорадио» на условиях анонимности.

По данным Tut.by, в мае этого года 15-летний Николай Лукашенко окончил девятый класс школы в Острошицком Городке Минского района и сдавал вступительные экзамены, по результатам которых поступил на биологический профиль лицея БГУ.

Тем не менее источники Tut.by отметили, что на общем собрании для поступивших его не было. Позднее выяснилось, что он забрал документы.

Директор лицея БГУ Игорь Варакса отказался комментировать «Еврорадио» уход Лукашенко.