На границе Украины и Белоруссии застряли 1,5 тыс. хасидов

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Более полутора тысяч хасидов, которые направлялись через Белоруссию в украинский город Умань, чтобы встретить еврейский новый год, застряли на границе, сообщило агентство БелТА.

Выезд из Белоруссии не ограничен. «Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности», — говорится в сообщении белорусского пограничного комитета.

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Паломники не могут въехать на территорию Украины, так как граница государства закрыта для иностранцев с 28 августа по 28 сентября в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

Среди сотен людей на украинском КПП «Новые Яриловичи» (с белорусской стороны — «Новая Гута») также находятся дети и пожилые люди. Движение вблизи пограничной зоны парализовано.

Ежегодное празднование Рош а-Шана, иудейского нового года, происходит в Умани, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана. Обычно город, по данным МВД Украины, посещают 30–40 тыс. хасидов со всего мира. В этом году в связи с пандемией ведомство ожидает визита около 3 тыс. человек.

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В этом году праздник состоится 18–20 сентября. Паломники-хасиды начали прибывать на Украину в августе за несколько дней до закрытия границы. На время Рош а-Шана в Умани установят единые карантинные правила.

РБК направил запрос в таможенную службу Украины.