Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Синоптики спрогнозировали аномальное похолодание на следующей неделе Общество, 02:07 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 01:30 ТАСС сообщил о смерти раненного в Сирии российского военного Общество, 01:29 Наоми Осака победила Азаренко в финале US Open Спорт, 01:25 Пять человек пострадали при ДТП в Ростовской области Общество, 01:18 В России начался единый день голосования Политика, 01:01 Bloomberg узнал об участии фирмы из США в блокировке сайтов в Белоруссии Политика, 00:42 SpaceX представит новый прототип корабля Starship Общество, 00:22 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 00:09 СМИ сообщили о возможной пересъемке сериала с Ефремовым Общество, 12 сен, 23:59 Twitter пометил сообщение Трампа как нарушающее правила соцсети Политика, 12 сен, 23:27 В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом Общество, 12 сен, 23:10 На Украине задержали «агента ФСБ» при подготовке диверсии Политика, 12 сен, 22:57 В Подмосковье погиб человек в ДТП с квадроциклом Общество, 12 сен, 22:55
Общество ,  
0 

Синоптики спрогнозировали аномальное похолодание на следующей неделе

В Центральном федеральном округе на следующей неделе ожидается «всплеск тепла», за которым последует аномальное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В четверг высокая температура, а затем резкое понижение — температура будет около и даже ниже нормы», — сказал Вильфанд.

По его словам в четверг, 17 сентября, ожидается выше 20 градусов тепла. Затем дневные температуры опустятся до отметки 15 градусов и ниже, а ночью будет около 5 градусов.

Синоптики предупредили о заморозках в некоторых регионах России
Общество
Фото: АГН «Москва»

Синоптик отметил, что подобный «всплеск тепла» — это достаточно редкое явление, а сама ситуация — сложная и необычная. Прогноз будет уточняться в течение недели, добавил он.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что продолжительный период теплой солнечной погоды осенью ожидается в Приморье, на Урале и в Сибири. По его словам, первыми бабье лето получат жители Хабаровского края, Еврейской автономной области, а затем антициклон придет в Приморье и на Сахалин.

Теги: погода, Гидрометцентр, Роман Вильфанд
Материалы по теме
Синоптики предупредили о заморозках в некоторых регионах России
Общество
Синоптик спрогнозировал пасмурную погоду в Москве до конца недели
Общество
Синоптики сообщили о продвижении бабьего лета по России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter