Синоптики спрогнозировали аномальное похолодание на следующей неделе

В Центральном федеральном округе на следующей неделе ожидается «всплеск тепла», за которым последует аномальное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В четверг высокая температура, а затем резкое понижение — температура будет около и даже ниже нормы», — сказал Вильфанд.

По его словам в четверг, 17 сентября, ожидается выше 20 градусов тепла. Затем дневные температуры опустятся до отметки 15 градусов и ниже, а ночью будет около 5 градусов.

Синоптик отметил, что подобный «всплеск тепла» — это достаточно редкое явление, а сама ситуация — сложная и необычная. Прогноз будет уточняться в течение недели, добавил он.