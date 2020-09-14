Метеорологи назвали даты последних теплых дней в сентябре

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

К концу недели москвичей ожидает похолодание. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«К нам 18 числа ворвется холодный воздух, и он проникнет далеко, практически до Ростовской, до Волгоградской области. Там похолодает градусов на 10», — сказала она.

По ее словам, повышение температуры до 20 градусов ожидается в четверг, 17 сентября, после чего прогнозируется резкое похолодание. «В последующие дни будет теплеть, градусов 16-17 в дневные часы еще будет, и ночи будут довольно теплые, что выше климатической нормы на 3-4 градуса», — отметила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец при этом заявил РБК, что потепление будет недолгим. «У нас будет все стремительно меняться. И даже то тепло, которое должно было прийти к нам в четверг, будет смазано ускорением циклона. Холодный фронт забьет этот язык тепла и его всплеск будет кратковременный, все сменится ливнями и арктическим вторжением на пятницу, субботу и воскресенье», — сказал Тишковец. Он добавил, что вчера, 13 августа, был «последний день, когда столбики термометров смогли дотянуться до 19 градусов».