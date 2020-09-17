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Поправки в Конституцию ,  
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Суд отменил заочный арест трижды голосовавшей по поправкам израильтянки

Юлия Ильинская
Юлия Ильинская (Фото: Yael Ilinsky / Facebook)

Московский городской суд отменил постановление о заочном аресте Юлии Ильинской, имеющей российский и израильский паспорта, в отношении которой завели уголовное дело после того, как ей удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В четверг, 17 сентября, суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Черемушкинского районного суда Москвы, поданную 27 августа. Согласно решению суда в отношении Ильинской была избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.

«Суд определил постановление отменить, ходатайство следователя передать на новое судебное разбирательство в районный суд» — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале также приводит слова защитника Ильинской Леонида Соловьева. Он объяснил, что постановление отменили, поскольку было нарушено право девушки на защиту. «Участвовал адвокат по назначению, который не обжаловал заочный арест. Кроме того, решение об аресте приняли без учета того, что она не скрывалась, поскольку постоянно живет за границей», — говорил Соловьев.

Суд постановил частично удовлетворить жалобу адвоката.

СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки
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Юлия Ильинская

В отношении Ильинской завели уголовное дело по ч. 2 ст. 142.2 УК (незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования).
По данным следствия, в Израиле она получила бюллетени для голосования на участке при российском посольстве в Тель-Авиве, в Генконсульстве России в Хайфе, а также смогла проголосовать дистанционно.

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О своем неоднократном голосовании Ильинская в конце июня сообщила на своей странице в Facebook. Свой поступок она объясняла РБК тем, что хотела проверить недостатки системы голосования.

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля этого года. Отдать свой голос дистанционно могли жители Москвы и Нижегородской области. За поправки к Конституции проголосовали 77,92% граждан, 21,27% высказались против изменений, сообщала ЦИК. Изменения в Основном законе вступили в силу 4 июля.

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