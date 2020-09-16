Омбудсмен сообщила о состоянии брошенной на лавочке новорожденной девочки

Ксения Мишонова (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Найденная на лавочке во дворе многоквартирного дома в Люберцах новорожденная девочка здоровая и доношенная. Об этом РБК сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, у матери девочки — это пятый ребенок, в поле зрения органов системы профилактики раньше семья не попадала.

«Сейчас важно понять, что толкнуло женщину на такой поступок. Мы готовы при необходимости оказать поддержку семье», — сказала Мишонова.

Полиция проводит проверку. «Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и доставили в отдел полиции 32-летнюю местную жительницу — мать новорожденной девочки, обнаруженной сегодня», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В начале августа на западе Москвы прохожие обнаружили оставленную без присмотра коляску с малолетним мальчиком. Коляску заметили недалеко от подъезда жилого дома ночью 4 августа. Столичная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, жизни ребенка ничего не угрожает.