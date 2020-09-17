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Адвокат сообщил о проверке СК обстоятельств смерти певицы Легкоступовой

Валентина Легкоступова
Валентина Легкоступова (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Следственный комитет ведет проверку обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой. Об этом РБК сообщил адвокат ее дочери Сергей Жорин.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлии Ивановой.

Жорин также рассказал РБК, что на теле Легкоступовой обнаружили многочисленные травмы: ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытая черепно-мозговая травма, гематомы туловища и конечностей. Это, по мнению защитника, полностью опровергает позицию мужа артистки Юрия Фирсова о том, что Валентина упала в ванной. Он добавил, что сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза, которая и установит все обстоятельства.

«Поскольку рядом с Валентиной в период, когда предположительно были получены эти травмы, никого, кроме Юрия Фирсова, не было, при этом объяснения Фирсова, на мой взгляд, непоследовательны и противоречат как раз этому документу, поэтому безусловно дети подозревают Фирсова [в том,], что он может иметь отношение к получению их мамой этих травм», — сказал адвокат.

Менеджер певицы Легкоступовой сообщил о ее состоянии после госпитализации
Общество
Валентина Легкоступова

Как ранее заявляла дочь певицы Анетта Бриль, 6 августа она отвезла мать и ее мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу, так как они оба были сильно пьяны. Бриль обнаружила на теле, руках и ногах матери синяки. Позже у певицы выявили черепно-мозговую травму, ее перевезли в другую больницу и прооперировали. Однако Валентина Легкоступова впала в кому и скончалась 14 августа.

Валентина Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. Ее первый концерт состоялся в 1985 году, в конце 80-х она занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Наибольшую известность Легкоступовой принесла песня «Ягода-малина», которая впервые прозвучала в эфире новогодней программы «Голубой огонек» 1 января 1987 года. В 2001 году певица получила звание заслуженной артистки России.

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