FT сообщила об утрате Россией статуса сильнейшего соперника США

США стали считать Китай основной угрозой, хотя это Россия «бросила вызов» Западу присоединением Крыма, пишет Financial Times. В Вашингтоне надеются расколоть союз Москвы и Пекина и привлечь Россию к противостоянию на стороне США

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За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, эту роль теперь играет Китай, пишет Financial Times (FT). Газета отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа стала считать КНР самой большой угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции вооружения, несмотря на то что именно Россия «бросила прямой вывозов западноориентированному мировому порядку» присоединением Крыма в 2014 году.

И, как отмечает FT, Пекин действует в соответствии с новой ролью — его угрозы и требования сопровождаются «все более воинственным тоном». Взаимодействие же Москвы с Пекином усилилось после введения западных санкций из-за присоединения Крыма, напоминает газета.

В некоторых кругах США рассчитывают на то, что Россия сможет объединиться с США для противостояния Китаю. На это указывает не только смена ролей, а косвенные признаки того, что связь Москвы и Пекина не так прочна, как кажется на первый взгляд, пишет газета.

Госсекретарь США Майк Помпео на брифинге 23 июля заявил, что допускает вероятность того, что Москву удастся вовлечь в противостояние с Пекином. Заместитель госсекретаря Стивен Бигун ранее говорил FT, что США следует быть более гибкими и найти уязвимое место в отношениях России с Китаем. По мнению Бигуна, обе страны связывает взаимная решимость бросить вызов США. В свою очередь, Элбридж Колби, ранее занимавший высокий пост в Пентагоне, указывает, что Вашингтону следует уменьшить количество раздражителей в отношениях с Москвой, чтобы добиться охлаждения отношений России и Китая.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова отмечала, что США решили «спровоцировать некое столкновение в публичной сфере России и Китая». «И вот это, я вас могу заверить, у них не получится», — заверяла Захарова.