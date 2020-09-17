Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

Фото: Global Look Press

В 180 км от города Омсукчана в Магаданской области аварийно приземлился вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа», сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, а также ГО и ЧС Омсукчанского района.

При посадке никто не пострадал. «Это был не пассажирский, а грузовой рейс», — пояснил представитель ГО и ЧС. Всего на борту находились три человека.

В конце августа Ми-8, перевозивший волонтеров к отшельнице Агафье Лыковой, совершил аварийную посадку в Хакасии в районе реки Еринат. Тогда на борту находились 17 человек, никто из них не пострадал.