Общество , 04 авг, 15:12
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Вертолет Robinson совершил жесткую посадку на горе в республике Алтай
На горе Белуха на Алтае вертолет Robinson с пилотом и пассажиром на борту совершил жесткую посаду. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
Инцидент произошел около 17:00 по местному времени (13:00 мск). В ведомстве сообщили, что пострадавших не было.
Следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). На место происшествия выехала следственная группа.
В начале июля в Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. В результате погиб один человек и один пострадал. В МЧС сообщили, что, по предварительной версии, причиной аварии стал отказ двигателя.