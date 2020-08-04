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Вертолет Robinson совершил жесткую посадку на горе в республике Алтай

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

На горе Белуха на Алтае вертолет Robinson с пилотом и пассажиром на борту совершил жесткую посаду. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел около 17:00 по местному времени (13:00 мск). В ведомстве сообщили, что пострадавших не было.

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Следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК). На место происшествия выехала следственная группа.

В начале июля в Ростовской области совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. В результате погиб один человек и один пострадал. В МЧС сообщили, что, по предварительной версии, причиной аварии стал отказ двигателя.

Теги: авиакрушение, Алтай
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