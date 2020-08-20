Летевший к отшельнице Агафье Лыковой Ми-8 повредил шасси при посадке

Агафья Лыкова (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Вертолет Ми-8 при посадке в районе реки Еринат в Хакасии повредил стойку шасси. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС. РБК в пресс-службе регионального главка подтвердили, что вертолет совершил аварийную посадку в Хакасии.

На борту находились 17 человек, включая членов экипажа. Никто из них не пострадал. По данным агентства, вертолет принадлежит авиакомпании «Аэро-Кузбас».

В администрации Таштагольского района Кемеровской области агентству сообщили, что вертолет летел из Таштагола на заимку к отшельнице Агафье Лыковой.

«Несколько лет уже… московские студенты и педагоги из института радиосвязи, кажется… они с с Агафьей… дружат, волонтерствуют, взяли над ней шефство, приезжают летом», — сказала представитель администрации.