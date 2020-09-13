Глава СК поручил провести проверку после пожара в доме на Кубани

Фото: МЧС России по Краснодарскому краю

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управлении Следственного комитета организовать проверку по факту пожара в жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная проводка», — заявили в СК, отметив, что также сообщалось о том, что дом могли построить с нарушениями стоительных норм.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что восьмиэтажный многоквартирный дом, где ночью 13 сентября произошел пожар, по предварительным данным, оказался самостроем. По его словам дом «узаконили» в 2012 году по решению суда.

Кондратьев также добавил, что если факты нарушения строительных норм подтвердятся, то застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет.