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В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН Владимира Грачева по делу о мошенничестве. Об этом «Коммерсанту» сообщила представитель суда Лела Кокая.

Она пояснила, что мера пресечения была выбрана с учетом возраста и заслуг 78-летнего обвиняемого. Под домашним арестом Грачев пробудет до 30 сентября.

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<p>Антон Исаев</p>

По версии следствия, Грачев требовал от компании, занимающейся переработкой мусора, 87 млн руб. за лоббирование ее интересов. Предприниматели посчитали его условия чрезмерными и обратились в ФСБ. Сотрудники ФСБ задержали профессора в московском ресторане «Ваниль», когда ученый получил от бизнесменов, которых консультировал по вопросам экологии, 3 млн руб. в качестве первой части взятки.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Грачев — депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, с 1997 года по 2007 год он был председателем комитета Думы по экологии. Кроме того, он является президентом Российской экологической академии, членом парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он будет находиться под стражей до 13 октября. Источник «Интерфакса» сообщал, что чиновник, который прежде занимал один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства.

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