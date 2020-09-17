В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН Владимира Грачева по делу о мошенничестве. Об этом «Коммерсанту» сообщила представитель суда Лела Кокая.

Она пояснила, что мера пресечения была выбрана с учетом возраста и заслуг 78-летнего обвиняемого. Под домашним арестом Грачев пробудет до 30 сентября.

По версии следствия, Грачев требовал от компании, занимающейся переработкой мусора, 87 млн руб. за лоббирование ее интересов. Предприниматели посчитали его условия чрезмерными и обратились в ФСБ. Сотрудники ФСБ задержали профессора в московском ресторане «Ваниль», когда ученый получил от бизнесменов, которых консультировал по вопросам экологии, 3 млн руб. в качестве первой части взятки.