Суд арестовал советников из Минобороны по делу о взятке на 7,4 млн руб.

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Басманный суд по делу о получении взятки в размере 7,4 млн руб. арестовал на два месяца советника Главного управления вооружения Вооруженных сил Юрия Здравило и ведущего советника отдела департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Виктора Лукичева. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Как отмечает издание «Открытые медиа», по версии следствия, подозреваемые пообещали генеральному директору компании «Русбал» Александру Таланову, который действовал под контролем ФСБ, заключить с ним госконтракт. Условия сделки они в конце августа обсудили в московском ресторане «Долма».

Чиновников задержали сразу после получения взятки 8 сентября.

Согласно части 6 ст. 290 Уголовного кодекса, по которой проходят обвиняемые, суд может заключить их под стражу на срок до 15 лет.

В начале сентября Следственный комитет возбудил дело против следователя Главного следственного управления СК Грея Эфендиева. Его заподозрили в том, что он предложил свои услуги в качестве посредника при передаче взятки в размере 5 млн руб.