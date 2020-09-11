Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга

Чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Антон Исаев (Фото: АПСС Россия / Youtube)

Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Замоскворецкого суда от 11 сентября Исаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник РБК.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).Он будет находиться под стражей до 13 октября.

Информация о задержании Исаева появилась в пятницу, 11 сентября. «В ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило о нанесенном действиями ПАО «Аквасервис» ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие», — сообщили РБК в Минпромторге.