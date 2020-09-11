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Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга

Чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
Антон Исаев
Антон Исаев (Фото: АПСС Россия / Youtube)

Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Замоскворецкого суда от 11 сентября Исаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник РБК.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).Он будет находиться под стражей до 13 октября.

Информация о задержании Исаева появилась в пятницу, 11 сентября. «В ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило о нанесенном действиями ПАО «Аквасервис» ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие», — сообщили РБК в Минпромторге.

Силовики задержали замглавы департамента Минпромторга
Общество
Антон Исаев

Источник «Интерфакса» сообщал, что чиновник, который прежде занимал один из руководящих постов в ЦНИИ «Электроника», заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства. ЦНИИ «Электроника» — информационно-аналитический центр российской радиоэлектронной промышленности, координирующий деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества.

Агентство со ссылкой на данные системы СПАРК сообщило, что в 2016 году ЦНИИ как заказчик заключил с «Аквасервисом» контракт на «оказание консультационных услуг в области проведения маркетингового исследования российского телекоммуникационного рынка». Сумма контракта составила 1,1 млн руб.

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По данным системы СПАРК, ПАО «Аквасервис» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Его контрагентами указаны Минпромторг, Минобрнауки, Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры (находится на стадии банкротства) и АО «Регистраторское общество «Статус». Гендиректором и бенефициаром компании указан Иван Курчатов.

Теги: чиновник, арест, мошенничество, Минпромторг
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