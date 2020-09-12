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Синоптики сообщили продвижении бабьего лета по России

Продолжительный период теплой солнечной погоды осенью ожидается в Приморье, на Урале и в Сибири. Об этом сообщает руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает «РИА Новости».

«Можно сказать, что хорошая осенняя погода, или бабье лето, наступило в Приморском крае. Там, несмотря на прошедшие тайфуны и циклон, который сейчас там, — все это будет оказывать влияние и ухудшать погоду до конца второй декады сентября», — отметил он.

Варакин добавил, что в третью декаду антициклон опуститься еще южнее, а на данный момент он формируется над Амуром. По его мнению, есть вероятность, что 21 сентября в Приморье погода будет солнечная и без дождей. Первым бабье лето получат жители Хабаровская, Еврейской автономной области, а только потом антициклон придет в Приморье и на Сахалин.

Гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности в Москве
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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее лава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в сентябре на европейской части России ожидается теплая погода. По его словам, температура будет около и выше нормы, а количество осадкой на европейской части будет около и меньше нормы.

Теги: лето, осень, погода
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