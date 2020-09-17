В Монреале водитель сбил девять человек

В канадском городе Монреаль 38-летний водитель сбил девять человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает канадский телеканал CTV.

По информации городской полиции, вначале автомобилист наехал на одного пешехода. После этого водитель скрылся с места происшествия и на другой улице сбил сразу восемь человек.

Все пострадавшие доставлены в больницу, среди них трехлетний ребенок. Полиция сообщила, что угрозы для их жизни нет.

Сидевший за рулем машины мужчина арестован, полиция опрашивает свидетелей и ищет возможные видеозаписи инцидента. Следователи также изучают автомобиль, чтобы установить, не стали ли причиной аварии механические поломки.