МИД Украины заявил о нарушении хасидами транзитных правил Белоруссии

Паломники-иудеи, которые застряли на границе между Украиной и Белоруссией из-за вызванных коронавирусом ограничений, нарушают белорусские правила транзита. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины.

МИД разъяснил, что, по имеющимся у него сведениям, иностранцы, прибывающие в Белоруссию, должны проходить обязательный 14-дневный карантин. Транзитный проезд через территорию республики допускается в течение 48 часов с целью следования в государство своего постоянного или временного проживания.

«Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов и не являются лицами, постоянно / временно проживающих в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита», — указал МИД.

В связи с этим украинская сторона обратилась к Белоруссии с настойчивой просьбой обеспечить безусловное соблюдение карантина и действующего законодательства Белоруссии.