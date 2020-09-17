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Пандемия коронавируса ,  
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МИД Украины заявил о нарушении хасидами транзитных правил Белоруссии

Паломники-иудеи, которые застряли на границе между Украиной и Белоруссией из-за вызванных коронавирусом ограничений, нарушают белорусские правила транзита. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины.

МИД разъяснил, что, по имеющимся у него сведениям, иностранцы, прибывающие в Белоруссию, должны проходить обязательный 14-дневный карантин. Транзитный проезд через территорию республики допускается в течение 48 часов с целью следования в государство своего постоянного или временного проживания.

«Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов и не являются лицами, постоянно / временно проживающих в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита», — указал МИД.

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Скопление хасидов-паломников, направляющихся в украинский город Умань

В связи с этим украинская сторона обратилась к Белоруссии с настойчивой просьбой обеспечить безусловное соблюдение карантина и действующего законодательства Белоруссии.

МИД также отметил, что паломники продолжают прибывать на
украинском-белорусский участок границы несмотря на
то, что украинская сторона неоднократно сообщала об ограничении въезда иностранцев на территорию Украины. Министерство напомнило, что 15 сентября направило в МИД Белоруссии официальную ноту с просьбой не оформлять
иностранцев-паломников на выезд в Украину, так как согласно действующим правилам, их туда все равно не могут пропустить.

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Агентство БелТА ранее указывало, что на границе Украины и Белоруссии застряли 1,5 тыс. хасидов. Они стремятся попасть в украинский город Умань, чтобы встретить Рош а-Шан, еврейский новый год. В этом городе находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана.

Выезд из Белоруссии для иностранцев не ограничен, однако границы Украины закрыты для иностранцев с 28 августа по 28 сентября в связи с обострением эпидемиологической ситуации.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Украина не хочет искать выход из ситуации с застрявшими на ее границе хасидами и пытается переложить ответственность на других. «Известно, что в Умань уже прибыли паломники из других стран и некая VIP-квота, установленная украинской стороной, уже выбрана. А на каком основании дискриминируют именно эту группу?», — сообщили в белорусском МИД, назвав происходящее «бесчеловечным».

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