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Двое мужчин и ребенок погибли при пожарах в Подмосковье

В Московской области в результате двух пожаров в ночь на 12 сентября погибли двое мужчин и один ребенок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Согласно сообщению, одно возгорание произошло на улице Островского в поселке Ашукино Пушкинского района, при котором погиб мужчина 1951 года рождения.

Второй пожар общей площадью 40 кв м произошел в жилом доме в деревне Задорино Солнечногорского района.

«Погибло два человека, мужчина и ребенок (девочка 2017 года рождения)», — заявили в областном главке. Еще одна девочка 2006 года рождения пострадала и была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского.

Ранее, 11 сентября, в одной из квартир девятиэтажного дома, расположенного на Чертановской улице в Москве, произошел пожар на площади 20 кв м. В результате погибли три человека.

Теги: Подмосковье, пожар, погибшие
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