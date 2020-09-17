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Гатчина получит статус столицы Ленинградской области до конца 2020 года

Город Гатчина получит статус столицы Ленинградской области до конца текущего года. Об этом говорится на сайте правительства региона со ссылкой на заявление губернатора области Александра Дрозденко.

«Мы приняли решение — до конца года внесем изменения в устав региона, где Гатчина будет обозначена как столица Ленинградской области, здесь же будет юридический адрес областного правительства и законодательного собрания», — рассказал он.

Пресс-служба пояснила, что в качестве будущей столицы рассматривались несколько вариантов. Гачина была выбрана из-за хорошей логистики. «Построен обход Гатчины, что значительно улучшило ее транспортную доступность. Кроме того, планируется запуск скоростной электрички, которая челночным способом будет ходить до Гатчины и обратно, что также упростит логистику», — уточняется в сообщении.

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Фото:Павел Кассин / ТАСС

Дрозденко указал, что на первом этапе в Гатчину переедут часть администрации губернатора и комитеты, которые по своему профилю «более всего тяготеют» к этому городу. Среди них комитеты по культуре, туризму, делам молодежи и физкультуре и спорту. Завершить переезд областные органы власти собираются в 2022 году.

Продажа помещений в Санкт-Петербурге, где сейчас размещаются областные органы, не планируется: регион будет сдавать их в аренду для получения стабильного дохода в бюджет.

Место ежегодного празднования Дня образования Ленинградской области по-прежнему будет определяться на конкурсной основе.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов по объединению Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Это должна быть инициатива самих регионов», — отметил Песков. Он указал, что что объединение регионов не должно быть навязанным, это должно быть желанием жителей субъектов. «Коммерсантъ» писал, что в феврале губернатор Петербурга Александр Беглов и Дроздненко начали обсуждать интеграцию двух регионов, речь шла об уравнении экономических, социальных и транспортных направлений.

Гатчина Ленинградская область Александр Дрозденко
Материалы по теме
СМИ сообщили об идее сократить затраты на магистраль Москва — Петербург
Экономика
Кремль заявил об отсутствии планов по объединению Петербурга и области
Политика
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