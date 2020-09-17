Гатчина получит статус столицы Ленинградской области до конца 2020 года
Город Гатчина получит статус столицы Ленинградской области до конца текущего года. Об этом говорится на сайте правительства региона со ссылкой на заявление губернатора области Александра Дрозденко.
«Мы приняли решение — до конца года внесем изменения в устав региона, где Гатчина будет обозначена как столица Ленинградской области, здесь же будет юридический адрес областного правительства и законодательного собрания», — рассказал он.
Пресс-служба пояснила, что в качестве будущей столицы рассматривались несколько вариантов. Гачина была выбрана из-за хорошей логистики. «Построен обход Гатчины, что значительно улучшило ее транспортную доступность. Кроме того, планируется запуск скоростной электрички, которая челночным способом будет ходить до Гатчины и обратно, что также упростит логистику», — уточняется в сообщении.
Дрозденко указал, что на первом этапе в Гатчину переедут часть администрации губернатора и комитеты, которые по своему профилю «более всего тяготеют» к этому городу. Среди них комитеты по культуре, туризму, делам молодежи и физкультуре и спорту. Завершить переезд областные органы власти собираются в 2022 году.