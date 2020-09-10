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Кремль заявил об отсутствии планов по объединению Петербурга и области

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Планов по объединению Санкт-Петербурга и Ленинградской области нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает агентство «РИА Новости».

«Это должна быть инициатива самих регионов», — сказал он. Песков также подчеркнул, что объединение регионов не должно быть навязанным, это должно быть желанием жителей субъектов.

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В феврале губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дроздненко начали обсуждать интеграцию двух регионов, сообщал «Коммерсантъ». Речь шла об уравнении экономических, социальных и транспортных направлений. Тогда Дроздненко подчеркнул, что вопрос территориального объединения субъектов не поднимался.

В июле Дрозденко в ответ на вопрос об интеграции в Instagram снова заявил, что объединения Петербурга и Ленинградкой области не будет в ближайшее время.

Теги: Дмитрий Песков, Санкт-Петербург, Ленинградская область
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