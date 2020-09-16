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Экономика ,  
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Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на открытии клинического госпиталя «Лапино-2», передает ТАСС.

«Буквально сегодня правительство одобрило федеральный бюджет и в том числе бюджет Фонда обязательного медицинского страхования», — сказала Голикова.

Как ранее заявлял премьер-министр России Михаил Мишустин, бюджетный пакет планируется направить в Госдуму не позднее 1 октября.

Помимо самого проекта федерального бюджета в него в том числе входят прогноз социально-экономического развития России и проекты бюджетов внебюджетных фондов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Мишустин отмечал, что в текущем году экономика столкнулась с серьезными вызовами. По его словам, сформированный проект нового трехлетнего бюджета является реакцией на произошедшие изменения. Российский премьер добавил, что проект бюджета верстался с учетом необходимости вернуть экономику к восстановительному росту.

По словам Мишустина, основными задачами являются обеспечение реализации национальных целей развития и безусловное исполнение социальных обязательств государства перед гражданами.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что по итогам 2020 года дефицит федерального бюджета составит 4% ВВП.

Глава Минфина предположил, что антикризисные действия правительства по поддержке экономики «попали в точку» и спад ВВП России окажется меньшим, чем в других странах. Однако для стимулирования экономики во время пандемического кризиса Минфину пришлось временно отступить от бюджетного правила, отмечал Силуанов.

правительство России Татьяна Голикова федеральный бюджет
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