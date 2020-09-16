Канье Уэст прорекламировал свое творчество фотографией с Путиным в кимоно

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 74,93 (-0,26) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 88,86 (-0,5) Инвестиции, 12:49
Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США Политика, 14:15 Директор ВОЗ приехал в Россию на фоне роста числа случаев COVID Общество, 14:14 «Ниже $10 000 можно покупать». 5 прогнозов на курс биткоина до конца года Крипто, 14:14 Песков сообщил об отсутствии решений о росте акцизов на алкоголь и табак Политика, 14:10 Архитектурная премьера города: «Titul на Серебрянической» РБК и Titul, 14:07 Субаренда как спасение: кому подходит «коммунальный» офис Pro, 14:02 Пластиковую корону Notorious B.I.G продали на Sotheby's за $600 тыс. Стиль, 14:02 Условия для старта: сколько денег нужно иметь для майнинга биткоина Крипто, 14:01 Роднина связала возвращение Медведевой в группу Тутберидзе с COVID-19 Спорт, 13:59 Тихановская анонсировала появление санкционного «списка Колесниковой» Политика, 13:50 СК начал проверку смерти в СИЗО после сообщений о самоубийстве «Тесака» Общество, 13:46 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 13:39 Citroen C5 Aircross и C3 Aircross получили в России специальную версию Авто, 13:39 Деловой дресс-код нового поколения: как перестать выглядеть скучно «РБК Стиль» и Hugo Boss, 13:37
Технологии и медиа ,  
0 

Канье Уэст прорекламировал свое творчество фотографией с Путиным в кимоно

Канье Уэст
Канье Уэст (Фото: Randall Hill / Reuters)

Рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter фотографию президента России Владимира Путина на тренировке по дзюдо.

На фото попал момент тренировки Путина с дзюдоистом Мусой Могушковым, которая прошла в 2016 году в ходе встречи президента с представителями сборной России по дзюдо.

Рэпер добавил к фотографии рамку, на полях которой написал: «Правило номер один — слушайте Ye (игра слов; Ye одновременно означает и псевдоним рэпера и название его альбома с фразой «ненавижу быть биполярным, это здорово» на обложке, вышедшего в 2018 году. — РБК)».

Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента в другом штате
Общество

В самом сообщении, к которому Уэст прикрепил фото с Путиным, рэпер написал, что это его последний твит на сегодня «До тех пор, пока мне не захочется твитнуть что-нибудь еще», — добавил музыкант. Он не пояснил, почему добавил фотографию с Путиным к этому сообщению.

В июне Уэст заявил о своем решении баллотироваться в президенты США. Издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье Уэста, сообщало, что исполнитель переживает цикл биполярного аффективного расстройства, при котором депрессия чередуется с манией (сам рэпер в 2018 году признался, что у него диагностировали это заболевание). Уэст баллотируется в качестве независимого кандидата. Его партия названа BDY или The Birthday Party. В августе он подал заявку на участие в выборах президента в американском штате Луизиана.

Канье Уэст Владимир Путин дзюдо
Материалы по теме
Forbes узнал о регулярном общении Канье Уэста с зятем Трампа
Политика
Канье Уэст отказался спорить о своем возможном провале на выборах
Политика
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter