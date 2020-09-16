Канье Уэст прорекламировал свое творчество фотографией с Путиным в кимоно

Канье Уэст (Фото: Randall Hill / Reuters)

Рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter фотографию президента России Владимира Путина на тренировке по дзюдо.

На фото попал момент тренировки Путина с дзюдоистом Мусой Могушковым, которая прошла в 2016 году в ходе встречи президента с представителями сборной России по дзюдо.

Рэпер добавил к фотографии рамку, на полях которой написал: «Правило номер один — слушайте Ye (игра слов; Ye одновременно означает и псевдоним рэпера и название его альбома с фразой «ненавижу быть биполярным, это здорово» на обложке, вышедшего в 2018 году. — РБК)».

В самом сообщении, к которому Уэст прикрепил фото с Путиным, рэпер написал, что это его последний твит на сегодня «До тех пор, пока мне не захочется твитнуть что-нибудь еще», — добавил музыкант. Он не пояснил, почему добавил фотографию с Путиным к этому сообщению.