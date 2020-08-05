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На западе Москвы прохожие нашли брошенную коляску с ребенком

Фото: Friso Gentsch / DPA / picture-alliance / ТАСС
Фото: Friso Gentsch / DPA / picture-alliance / ТАСС

На Студенческой улице в Москве прохожие обнаружили оставленную без присмотра коляску с малолетним мальчиком. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.

По предварительным данным, коляску заметили недалеко от подъезда жилого дома ночью 4 августа, сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает», — отмечает надзорное ведомство. Дорогомиловская межрайонная прокуратура начала проверку, на место выехал районный прокурор Иван Яненко.

В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили «РИА Новости», что правоохранительные органы ищут родителей мальчика, они вызвали медиков и передали его в больницу.

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Фото: Следственный комитет РФ

В конце июня полиция обнаружила пятерых младенцев в квартире на северо-востоке Москвы, с которыми, по данным СК, находились две женщины, чьи личности не были установлены. Как сообщал столичный главк МВД, женщины предположительно оказывали услуги по суррогатному материнству. Детей обнаружила медицинский работник, которая пришла навестить одного из новорожденных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о торговле людьми (ст. 127.1 УК РФ).

Теги: Москва, ребенок, прокуратура
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