На западе Москвы прохожие нашли брошенную коляску с ребенком

Фото: Friso Gentsch / DPA / picture-alliance / ТАСС

На Студенческой улице в Москве прохожие обнаружили оставленную без присмотра коляску с малолетним мальчиком. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.

По предварительным данным, коляску заметили недалеко от подъезда жилого дома ночью 4 августа, сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает», — отмечает надзорное ведомство. Дорогомиловская межрайонная прокуратура начала проверку, на место выехал районный прокурор Иван Яненко.

В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили «РИА Новости», что правоохранительные органы ищут родителей мальчика, они вызвали медиков и передали его в больницу.