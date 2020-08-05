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Полиция установила родителей найденного на западе Москвы ребенка

Фото: PA Wire/ FA Bobo / Pixsell /PA Images / ТАСС
Фото: PA Wire/ FA Bobo / Pixsell /PA Images / ТАСС

Полиция установила родителей мальчика, которого прохожие нашли в коляске на западе Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Предполагаемые родители ребенка установлены и доставлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства», — уточнили в пресс-службе.

На западе Москвы прохожие нашли брошенную коляску с ребенком
Общество
Фото: Friso Gentsch / DPA / picture-alliance / ТАСС

На сайте ГСУ СК по Москве говорится о начале доследственной проверки по факту обнаружения малолетнего ребенка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что ночью 4 августа прохожие обнаружили вблизи подъезда жилого дома на Студенческой улице оставленную без присмотра коляску с малолетним мальчиком. Столичная прокуратура отмечала, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, полиция вызвала медиков и передала его в больницу.

Теги: Москва, СК, полиция, ребенок, новости
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