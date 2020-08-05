Полиция установила родителей найденного на западе Москвы ребенка

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Полиция установила родителей мальчика, которого прохожие нашли в коляске на западе Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Предполагаемые родители ребенка установлены и доставлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства», — уточнили в пресс-службе.

На сайте ГСУ СК по Москве говорится о начале доследственной проверки по факту обнаружения малолетнего ребенка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что ночью 4 августа прохожие обнаружили вблизи подъезда жилого дома на Студенческой улице оставленную без присмотра коляску с малолетним мальчиком. Столичная прокуратура отмечала, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, полиция вызвала медиков и передала его в больницу.