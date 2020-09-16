В Минске задержали троих мужчин за подготовку нападения на ОМОН

Видео: МВД Белоруссии

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В Минске были задержаны трое мужчин, которые планировали нападение на сотрудников ОМОН. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, опубликовав видео с осмотра автомобиля задержанного и с его телефона.

«Подельники встретились на столичной улице Сердича, где их и задержали. В автомашине «идейного вдохновителя» находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников», ­– сказано в сообщении.

По словам Чемодановой, сотрудники МВД получили информацию о том, что 32-летний уроженец Брестской области, проживающий в Минске, стал спрашивать у знакомых, где приобрести большое количество подшипников. Она уточнила, что мужчина не скрывал тот факт, что собирается напасть на милиционеров. Помимо этого, он покупал пиротехнику и дымовые шашки.