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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске задержали троих мужчин за подготовку нападения на ОМОН

Видео: МВД Белоруссии
Видео: МВД Белоруссии
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В Минске были задержаны трое мужчин, которые планировали нападение на сотрудников ОМОН. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, опубликовав видео с осмотра автомобиля задержанного и с его телефона.

«Подельники встретились на столичной улице Сердича, где их и задержали. В автомашине «идейного вдохновителя» находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников», ­– сказано в сообщении.

По словам Чемодановой, сотрудники МВД получили информацию о том, что 32-летний уроженец Брестской области, проживающий в Минске, стал спрашивать у знакомых, где приобрести большое количество подшипников. Она уточнила, что мужчина не скрывал тот факт, что собирается напасть на милиционеров. Помимо этого, он покупал пиротехнику и дымовые шашки.

Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
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«В прошедшее воскресенье, 13 сентября, он стал подыскивать компаньонов для похода на незаконную акцию, чтобы нападать на ОМОН. На предложение откликнулись двое 21-летних парней», — отметила пресс-секретарь ведомства.

Кроме того, сотрудники МВД изучили содержимое телефона главного фигуранта, в результате чего выяснилось, что он участвовал в массовых беспорядках, возводил баррикады, подбадривал демонстрантов, а также снимал митинги на видео. Чемоданова добавила, что «идейный вдохновитель» планировавшегося нападения имеет судимость за неуплату алиментов, был неоднократно привлечен к административной ответственности и не имеет постоянной работы.

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На данный момент все фигуранты задержаны до суда по административному делу. Пресс-секретарь ведомства уточнила, что материалы проверки переданы в Следственный комитет.

В МВД Белоруссии сообщили о 400 задержанных в Минске
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Белоруссии акции протеста идут уже более месяца после президентских выборов, которые прошли 9 августа. Демонстранты не согласны с предварительными итогами голосования. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов избирателей, а его главный оппонент, оппозиционер Светлана Тихановская набрала чуть более 10%.

Теги: МВД Белоруссии, протесты, Минск
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