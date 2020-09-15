В Красноярском крае столкнулись два «КамАЗа»

В Ачинском районе Красноярского края произошло ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

По данным МЧС, авария произошла в районе населенного пункта Белый Яр трассы Р-255 на 627-м км. Для ликвидации последствий ДТП от ведомства выехали девять человек и три единицы техники. Движение по трассе было ограничено, через некоторое время открылось реверсивное движение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю РБК уточнили, что столкнулись два «КамАЗа» — самосвал с зерном и мусоровоз. Там отметили, что один из грузовиков опрокинулся и загорелся. «Один из водителей был доставлен в городскую больницу, он в сознании, самочувствие удовлетворительное», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в результате ДТП в Удмуртии погибли шесть человек. В региональном главке МВД сообщили, что авария произошла у подъезда к городам Ижевск и Пермь на 57-м км от автодороги М-7 «Волга». Столкнулись «КамАЗ» с полуприцепом, ВАЗ-2112 и Hyundai, указывали в ведомстве. На месте погибли водитель и пятеро пассажиров ВАЗ-2112, среди которых трое несовершеннолетних.