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Тимошенко заявила об отсутствии оснований повышать цены на газ на Украине

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: РИА Новости)

Решение государственной компании «Нафтогаз» повысить цены на газ на 7% было неожиданным, сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 122».

«Вы же понимаете, что для этого нет никаких оснований?», — сказала она.

По ее словам сегодня цена на газ на европейской бирже составляет $56 за тысячу куб. м, что в три раза меньше, чем в начале года, когда цена за тысячу куб. м газа была $148,3. В то же время, заявила она, цена на газ для украинских потребителей растет. «Мы понимаете, насколько это маразматично?», — спросила Тимошенко.

Кроме того, Тимошенко заявила, что во время, когда президентом страны был Петр Порошенко, то в Европе открылись предприятия, которые он контролировал. Эти организации, по ее словам, поставляли газ с наценкой на Украину. После смены президента компании-посредники в Европе продолжают работать, а НАК «Нафтогаз» увеличивает цену на газ для украинцев, заявила Тимошенко.

22 июля 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз» поставляет газ в рамках публичных специальных обязательств (ПСО), выросла на 16 коп., до 2,3 грн за кубометр (порядка $82,73 за 1 тыс. куб. м). Это на 7% выше по сравнению с прошлым месяцем.

Цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимального значения с середины мая, указали в компании.

В «Нафтогазе» пояснили, что рост цен является нормой в преддверии отопительного сезона. Председатель правления компании Андрей Коболев сообщил, что цена на газ все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами. Он уточнил, что компания уже может предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа будет ниже, чем в прошлом году. «По предварительным расчетам — на 20%, а то и на 30%», — заявил он.

«Нафтогаз Украины» сообщил о возможном срыве отопительного сезона
Общество
Фото: Sean Gallup / Getty Images

С 1 октября 2015 года на Украине отменили государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и предприятий предприятий тепловой коммунальной энергетики. «Нафтогаз» стал поставлять газ промышленным потребителям на рыночных условиях.

С января 2020 года стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), стало рассчитываться по новой формуле, которая учитывает цену на голландском газовом хабе (ТТF).

Кроме того, с марта 2020 года «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) провел тендер на закупку газа на период поставки март—декабрь 2020 года. «Торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа», — сообщили в «Нафтогазе».

В компании отметили, что после этого выбирают при расчете цен на газ «из двух возможных опций» — пользуются рассчитанной по постановлению кабмина формуле или исходя из средневзвешенной цены по результатам торгов на поставку газа.

Это позволило снизить цены на газ для потребителей: цена на газ в марте была на 14% ниже цены февраля, цена на газ в апреле — на 15% ниже цены марта, цена на газ в мае — на 20% ниже цены апреля, а июньская цена — на 6% ниже цены мая.

Теги: Украина, «Нафтоггаз», Юлия Тимошенко
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