Тимошенко заявила об отсутствии оснований повышать цены на газ на Украине

Юлия Тимошенко (Фото: РИА Новости)

Решение государственной компании «Нафтогаз» повысить цены на газ на 7% было неожиданным, сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 122».

«Вы же понимаете, что для этого нет никаких оснований?», — сказала она.

По ее словам сегодня цена на газ на европейской бирже составляет $56 за тысячу куб. м, что в три раза меньше, чем в начале года, когда цена за тысячу куб. м газа была $148,3. В то же время, заявила она, цена на газ для украинских потребителей растет. «Мы понимаете, насколько это маразматично?», — спросила Тимошенко.

Кроме того, Тимошенко заявила, что во время, когда президентом страны был Петр Порошенко, то в Европе открылись предприятия, которые он контролировал. Эти организации, по ее словам, поставляли газ с наценкой на Украину. После смены президента компании-посредники в Европе продолжают работать, а НАК «Нафтогаз» увеличивает цену на газ для украинцев, заявила Тимошенко.

22 июля 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз» поставляет газ в рамках публичных специальных обязательств (ПСО), выросла на 16 коп., до 2,3 грн за кубометр (порядка $82,73 за 1 тыс. куб. м). Это на 7% выше по сравнению с прошлым месяцем.