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В Новой Зеландии в аварии с школьным автобусом пострадали 40 человек

В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом, в результате пострадали 40 человек, сообщает TVNZ.

Авария произошла в населенном пункте Банниторп недалеко от города Палмерстон-Норт на Северном острове.

Среди пострадавших — шестеро школьников, они госпитализированы. По данным властей, один человек получил тяжелые травмы, его зажало в автобусе.

В Японии 15 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
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Полиция Новой Зеландии подтвердила столкновение автобуса и поезда. По данным полицейских, дети не получили серьезных травм.

В конце июля в Канаде произошло ДТП с участием сразу двух школьных автобусов, пострадали почти 70 человек. Школьники возвращались из летнего лагеря.

Теги: Новая Зеландия, авария, школьный автобус, поезд
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