В Новой Зеландии в аварии с школьным автобусом пострадали 40 человек

В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом, в результате пострадали 40 человек, сообщает TVNZ.

Авария произошла в населенном пункте Банниторп недалеко от города Палмерстон-Норт на Северном острове.

Среди пострадавших — шестеро школьников, они госпитализированы. По данным властей, один человек получил тяжелые травмы, его зажало в автобусе.

Полиция Новой Зеландии подтвердила столкновение автобуса и поезда. По данным полицейских, дети не получили серьезных травм.