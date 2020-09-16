Общество , 16 сен, 02:08
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В Новой Зеландии в аварии с школьным автобусом пострадали 40 человек
В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом, в результате пострадали 40 человек, сообщает TVNZ.
Авария произошла в населенном пункте Банниторп недалеко от города Палмерстон-Норт на Северном острове.
Среди пострадавших — шестеро школьников, они госпитализированы. По данным властей, один человек получил тяжелые травмы, его зажало в автобусе.
Полиция Новой Зеландии подтвердила столкновение автобуса и поезда. По данным полицейских, дети не получили серьезных травм.