В Канаде почти 70 человек пострадали в ДТП с двумя школьными автобусами

В Канаде почти 70 человек пострадали в ДТП с двумя школьными автобусами

Два школьных автобуса попали в аварию в Канаде, в результате чего пострадали 69 человек. Об этом сообщает телеканал CBC News.

По данным канала, ДТП произошло в 40 км от Монреаля. Школьников в возрасте от семи до 12 лет перевозили из летнего лагеря, располагающегося в Броссарде.

Никто из пострадавших не получил серьезных травм, однако их все равно доставили в местную больницу в качестве меры предосторожности.

По данным полиции, автомобиль, находившийся впереди автобусов, внезапно остановился. В результате произошло столкновение, после чего автобусы загорелись. Представитель полиции Квебека отметил, что причиной аварии могло стать отвлечение внимания. Ведется расследование инцидента.