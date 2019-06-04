В Японии 15 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

В Японии 15 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

В японской префектуре Тотиги в ДТП со школьным автобусом пострадали 17 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на главное управление пожарной охраны.

По данным управления, инцидент произошел в 08:00 по местному времени (02:00 мск) на Национальном шоссе № 4. Телеканал NHK передает, что в ДТП участвовали пять транспортных средств, включая школьный автобус и грузовик.

В результате аварии 15 школьников и учитель, которые находились в автобусе, а также 65-летний пассажир микроавтобуса были доставлены в больницу с незначительными травмами.

Телеканал отмечает, что в автобусе находились 33 ученика и трое учителей из школы города Насушиобара, которые направлялись на экскурсию.