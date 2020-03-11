Турадминистрация Таиланда разъяснила правила въезда в страну для россиян

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Глава службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель объяснил, как туристы из России могут въезжать в страну после ужесточения визового режима в королевстве. Об этом сообщает RT.

По словам Кинеля, ранее россияне могли получить визу в Таиланд по прибытии в королевство на основании соглашения, заключенного между двумя странами еще в 1999 году, а также могли находиться в стране без визы, если приехали на срок менее 30 дней. Вторая норма была введена отдельным соглашением между странами.

После ужесточения визового режима россияне по-прежнему могут приезжать в Таиланд без визы на срок до 30 дней. «[Это соглашение] продолжает действовать», — указал Кинель.

Двустороннее соглашение между Россией и Таиландом, о котором говорит Кинель, было заключено в 2005 году.

11 марта Таиланд ужесточил правила выдачи виз для 19 стран, включая Россию, в целях борьбы с распространением коронавируса.