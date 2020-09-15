В городе Шахты Ростовской области загорелся центральный рынок

Фото: МЧС России

В Ростовской области в городе Шахты по адресу: проспект Победы Революции, 103, загорелись торговые павильоны, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Согласно Google Maps, по этому адресу расположен центральный рынок.

«Площадь пожара составляет порядка 600 кв. м, была проведена эвакуация, о пострадавших информации нет», — уточнили РБК в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожару был присвоен третий ранг сложности, в настоящий момент пожар локализован, к его тушению были привлечены 51 человек личного состава, а также 14 единиц техники, отмечает МЧС.

В Краснодаре ночью 13 сентября произошло возгорание в восьмиэтажном жилом доме. В результате пожара сгорели 57 квартир. Никто не пострадал. По факту пожара было заведено уголовное дело.