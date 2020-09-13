Глава Кубани назвал самостроем сгоревший в Краснодаре жилой дом
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что восьмиэтажный многоквартирный дом, где ночью 13 сентября произошел пожар, по предварительным данным, оказался самостроем. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
«По моим предварительным данным дом был самострой. Самострой, который в 2019 году был узаконен судебным решением», — сказал Кондратьев.
Губернатор отметил, что если факты нарушения строительных норм подтвердятся, то застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет.