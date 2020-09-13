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Глава Кубани назвал самостроем сгоревший в Краснодаре жилой дом

Фото: МЧС России по Краснодарскому краю
Фото: МЧС России по Краснодарскому краю

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что восьмиэтажный многоквартирный дом, где ночью 13 сентября произошел пожар, по предварительным данным, оказался самостроем. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона. 

Видео: kondratyevvi / Telegram
Видео: kondratyevvi / Telegram
Video

«По моим предварительным данным дом был самострой. Самострой, который в 2019 году был узаконен судебным решением», — сказал Кондратьев.

Власти Краснодара назвали возможную причину пожара в жилом доме
Общество
Фото: МЧС России по Краснодарскому краю

Губернатор отметил, что если факты нарушения строительных норм подтвердятся, то застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет.

Возгорание в восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре по улице Российская произошло 13 сентября в 2:15 (по московскому времени). Огонь охватил площадь 2,5 тыс. кв. м. В результате пожара сгорел верхний этаж, пострадали 57 квартир. Никто не пострадал. В настоящий момент около 300 жильцов дома эвакуированы, их разместили в гостинице «Кавказ».

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

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Теги: Пожар, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
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