Глава Кубани назвал самостроем сгоревший в Краснодаре жилой дом

Фото: МЧС России по Краснодарскому краю

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что восьмиэтажный многоквартирный дом, где ночью 13 сентября произошел пожар, по предварительным данным, оказался самостроем. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Видео: kondratyevvi / Telegram

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«По моим предварительным данным дом был самострой. Самострой, который в 2019 году был узаконен судебным решением», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что если факты нарушения строительных норм подтвердятся, то застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет.