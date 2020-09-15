США не признали российские выборы в Крыму

Мужчина на избирательном участке в Севастополе (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

США отказались признавать выборы 13 сентября в Республике Крым и Севастополе, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте посольства Соединенных Штатов на Украине.

«Россия нарушила суверенитет Украины на территории, которую Россия насильно захватила и попыталась аннексировать. Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не уйдет с Донбасса», — написано в публикации.

Наибольшее число голосов на выборах губернатора Севастополя набрал кандидат от партии «Единая Россия» Михаил Развожаев. Его поддержали более 85% избирателей. В выборах также участвовали Илья Журавлев от ЛДПР (4,95% голосов), Иван Ермаков от партии «Патриоты России» (2,62%) и набравшие менее 2% голосов Александра Романенко от Демократической партии, Александр Романович от «Справедливой России» и Ярослав Яковенко от Партии прогресса.

Ранее результаты местных выборов в Крыму не признал Европейский союз (ЕС). Также «незаконными» выборы посчитал МИД Украины, назвав Крым «временно оккупированными территориями Украины».