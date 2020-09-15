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США не признали российские выборы в Крыму

Мужчина на избирательном участке в Севастополе
Мужчина на избирательном участке в Севастополе (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

США отказались признавать выборы 13 сентября в Республике Крым и Севастополе, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте посольства Соединенных Штатов на Украине.

«Россия нарушила суверенитет Украины на территории, которую Россия насильно захватила и попыталась аннексировать. Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не уйдет с Донбасса», — написано в публикации.

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Наибольшее число голосов на выборах губернатора Севастополя набрал кандидат от партии «Единая Россия» Михаил Развожаев. Его поддержали более 85% избирателей. В выборах также участвовали Илья Журавлев от ЛДПР (4,95% голосов), Иван Ермаков от партии «Патриоты России» (2,62%) и набравшие менее 2% голосов Александра Романенко от Демократической партии, Александр Романович от «Справедливой России» и Ярослав Яковенко от Партии прогресса.

Ранее результаты местных выборов в Крыму не признал Европейский союз (ЕС). Также «незаконными» выборы посчитал МИД Украины, назвав Крым «временно оккупированными территориями Украины».

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Голосование на выборах губернатора Еврейской автономной области на придомном избирательном участке

13 сентября в 83 регионах России прошли региональные и муниципальные выборы. Россияне выбирали депутатов Госдумы, губернаторов, депутатов законодательных собраний и городских дум. Это первая масштабная избирательная кампания после введения карантинных мер и внесения поправок в Конституцию. Голосование было возможно как по месту нахождения, так и на цифровых участках в Москве. Также выборы впервые проходили в течение нескольких дней.

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Присоединение Крыма после референдума 2014 года не признают Украина, страны ЕС. Официальная позиция России по этому вопросу основана на праве народов на самоопределение. Власти России указывали, что в результате добровольного голосования, где за воссоединение с Россией проголосовала большая часть населения, Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются «неотъемлемой частью Российской Федерации».

Теги: выборы, Крым, Украина
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