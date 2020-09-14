Врио главы Севастополя Развозжаев победил на выборах губернатора

Михаил Развожаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев набрал 85,72% голосов на выборах главы города, согласно предварительным итогам после обработки 99,47% протоколов УИК. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Развожаев — кандидат от партии «Единая Россия». Кроме него в выборах участвовали Илья Журавлев (ЛДПР) — 4,95% голосов, Иван Ермаков («Патриоты России») — 2,62%. Другие кандидаты (Александра Романенко от Демократической партии, Александр Романович от «Справедливой России» и Ярослав Яковенко от Партии прогресса) набрали менее 2% голосов.

Развожаев занимал пост врио губернатора Севастополя с 11 июля 2019 года. До этого он был временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия. С 2014 по 2018 год Развозжаев занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа.

В России с 11 по 13 сентября проходят выборы. Впервые выборы проводились в течение трех дней. Основной день голосования прошел 13 сентября.