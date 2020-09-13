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Украина объяснила отказ от поставок воды в Крым

На Украине считают, что Москва пытается с помощью давления склонить Киев к восстановлению водоснабжения в Крыму. Соответствующее заявление сделало представительство президента Украины в республике Крым в Facebook.

В представительстве пояснили, что Украина в соответствии с международным гуманитарным правом не должна решать проблемы, возникающие «после оккупации части ее территории». В подтверждение своей позиции Киев ссылается на ч. 1 ст. 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (четвертая Женевская конвенция), которая предусматривает, что «государство-оккупант обязано обеспечивать население продовольствием и медицинскими материалами через все доступные средства». По мнению властей Украины, эти положения относятся и к воде.

В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма
Политика
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за обеспечение Крыма питьевой водой ответственны как Украина, так и Россия. Однако, главную ответственность возложили на Россию. При этом Киев должен «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» крымчан.

До 2014 года, пока Крым не вошел в состав России, вода на полуостров поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. Но в 2017 году власти Херсонской области Украины построили дамбу, которая перекрыла поставку воды в Крым. В связи с этим на полуострове начались проблемы с водоснабжением.

Согласно последним данным, сейчас на полуострове засуха и реки, которые питают его водохранилища, пересохли, сообщало 1 сентября Крымское управление Росгидромета.

В Киеве считают переход Крыма в состав России аннексией. В Москве неоднократно заявляли, что полуостров был включен в состав страны в соответствии с результатами законного референдума, и отвергают претензии.

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Теги: Украина, Крым, водоснабжение
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