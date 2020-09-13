Пять человек пострадали при ДТП в Ростовской области

Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ростовской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону, передает ТАСС.

Авария произошла в 19:15 мск на автодороге Азов — Ростов, на 1-м км подъезда к поселку Койсуг. По предварительным данным, водитель автомобиля Dewu Nexia нарушил правила расположения машины при встречном разъезде и столкнулся с автомобилем Toyota Carola, движущимся во встречном направлении.

По данным УГИБДД, пострадали трое пассажиров Toyota, в том числе 12-летний ребенок, а также водитель и пассажир Dewu.

Ранее в Ивановской области один человек погиб и четверо пострадали при столкновении легковой Toyota и рейсового автобуса ПАЗ. Как сообщили в МЧС, легковой автомобиль выехал встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автобусом, в салоне которого находились девять человек. В результате аварии погиб водитель Toyota.