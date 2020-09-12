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Посол заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российско-американские отношения на данном этапе находятся в глубоком кризисе. Об этом ТАСС заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Вряд ли стоит ожидать в ближайшее время каких-либо прорывов, тем более с учетом предстоящих президентских выборов в США, — добавил он.

По словам посла, Россия готова к развитию отношений с США в той же степени, в какой готовы американские партнеры. Тем не менее пока большого желания со стороны Вашингтона не наблюдается.

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Антонов выразил мнение, что сферой, где Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать, является борьба с терроризмом. Он напомнил, что ровно 19 лет назад, после терактов 11 сентября 2001 года президент России Владимир Путин был одним из первых, кто поддержал главу США Джорджа Буша-младшего и американский народ.

Ранее Антонов заявил, что причиной дестабилизации мировой системы ядерного сдерживания в настоящее время является развертывание США ядерных зарядов малой мощности, а не действия Москвы. 

Теги: Россия, США, посол, кризис
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