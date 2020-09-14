Самовыдвиженцы помогли единороссам сохранить большинство в Новосибирске

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В Новосибирске фракция «Единой России» (ЕР) по итогам формирования законодательного собрания города получила большинство. Это произошло за счет того, что по итогам выборов к фракции «Единой России», занявшей меньше половины мест, присоединились несколько самовыдвиженцев, сообщает

«Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя секретаря генсовета ЕР Сергея Перминова.

Члены партии по итогам выборов получили 23 мандата, еще три мандата фракции обеспечат самовыдвиженцы, которые к ней присоединяются.

«Три депутата, баллотирующихся как самовыдвиженцы, уже заявили о готовности вступить в нашу фракцию. Итого у нас 26 депутатов из 50», — сказал Перминов.

В горсовет также вошел глава Новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко, один из участников снятого перед отравлением оппозиционера расследования.