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Политика ,  
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Самовыдвиженцы помогли единороссам сохранить большинство в Новосибирске

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Новосибирске фракция «Единой России» (ЕР) по итогам формирования законодательного собрания города получила большинство. Это произошло за счет того, что по итогам выборов к фракции «Единой России», занявшей меньше половины мест, присоединились несколько самовыдвиженцев, сообщает
«Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя секретаря генсовета ЕР Сергея Перминова.

Члены партии по итогам выборов получили 23 мандата, еще три мандата фракции обеспечат самовыдвиженцы, которые к ней присоединяются.

«Три депутата, баллотирующихся как самовыдвиженцы, уже заявили о готовности вступить в нашу фракцию. Итого у нас 26 депутатов из 50», — сказал Перминов.

В горсовет также вошел глава Новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко, один из участников снятого перед отравлением оппозиционера расследования.

В России завершился единый день голосования
Политика
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По предварительным данным ЦИК, единороссы потеряли в горсовете Новосибирска десять мандатов — в прошлом созыве представители партии занимали 33 места. КПРФ получила восемь мест (вместо 12 в прошлом созыве), четыре мандата получила ЛДПР, по одному представителю у партий «Родина» и «Зеленые». 13 мандатов получили самовыдвиженцы. Из них четверо — представители оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020».

Накануне в России завершился единый день голосования на региональных и местных выборах. В этом году выборы впервые проходили в три дня. Досрочно на избирательных участках можно было проголосовать 11 и 12 сентября. Заключительный единый день голосования состоялся 13 сентября.

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В 18 регионах выбрали губернаторов, в 11 субъектах проголосовали за депутатов местных парламентов, депутатов в Госдуму в четырех одномандатных округах, а также в 28 регионах выбрали депутатов региональных законодательных собраний. «Единая Россия» не смогла обеспечить себе большинство на выборах в трех субъектах: в Томске и Тамбове, где она набрала 24,5% и 20,6% голосов соответственно.

Теги: Единая россия, Новосибирск, выборы
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