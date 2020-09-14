Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160

Бомбардировщик Ту-160 (Фото: Владимир Астапкович / Host Photo Agency / Getty Images)

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями и Атлантическим океаном. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в ведомстве, продолжительность полета составила около 10 часов.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-16 ВВС Норвегии», — заявили в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что летчики дальней авиации ВКС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.