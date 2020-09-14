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Норвежские истребители сопроводили российские Ту-160

Бомбардировщик Ту-160
Бомбардировщик Ту-160 (Фото: Владимир Астапкович / Host Photo Agency / Getty Images)

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями и Атлантическим океаном. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в ведомстве, продолжительность полета составила около 10 часов.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-16 ВВС Норвегии», — заявили в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что летчики дальней авиации ВКС России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

Два бомбардировщика Ту-160 провели полет над нейтральными водами Балтики
Политика
Бомбардировщик ТУ-160

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31 января два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили полет рядом с воздушным пространством Канады. Согласно заявлению объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки НОРАД, они вошли в опознавательную зону ПВО Канады. Ни один из них не нарушил воздушную границу США или Канады.

Тогда глава НОРАД генерал ВВС США Терренс О’Шонесси назвал их полет «продолжением наращивания агрессивных действий» со стороны «противников».

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 был принят на вооружение в 1987 году. На нем установлено 46 различных мировых рекордов. Сейчас в ВКС России в эксплуатации находятся 18 самолетов этой серии.

Теги: стратегические бомбардировщики, ВВС России, Атлантика, Норвегия
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