Два Ту-160 ВКС России выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Продолжительность полета составила более 16 часов. В ходе полета самолеты провели в воздухе дозаправку топливом.

Полеты осуществлялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

17 января в Минобороны сообщили, что по итогам прошедшей недели российские истребители трижды поднимались в воздух для перехвата возможных нарушений государственной границы иностранными летательными аппаратами. Как заявили в ведомстве, воздушную разведку вдоль границ России вели 22 летательных аппарата. В рамках боевой подготовки российские летчики на 11 аэродромах провели 14 летных смен.