Песков посоветовал не сравнивать ситуацию в Белоруссии и России

Минск, Белоруссия (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не проводить параллелей между ситуацией после выборов в Белоруссии и в России, передает ТАСС.

По словам Пескова у стран разная политическая культура. «У нас иная политическая культура, у нас иной политический ландшафт и иные политические тенденции, поэтому здесь какие-то политические обобщения были бы не верными», — сказал Песков.

Также Песков добавил, что Россия и Белоруссия — две разные страны, два разных суверенных государства.

В интервью российским СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае краха Белоруссии подобная ситуация ожидает и Россию. Президент добавил, что если власти России думают, что им удастся справиться с оппозиционными протестами, то они ошибаются. По мнению президента, никто не может заблокировать Telegram-каналы, которые, как считает Лукашенко, связаны с акциями протеста и оппозицией в разных странах.